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12 декабря Вторник

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В Башкирии продолжается строительство православных и мусульманских храмов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии продолжается строительство православных и мусульманских храмов Фото: Энже Шафикова

В Башкирии продолжается строительство православных и мусульманских храмов Фото: Энже Шафикова

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане продолжается строительство православных и мусульманских храмов. В предстоящую субботу, 16 декабря, в селе Старотураево Ермекеевского района состоится торжественное открытие мечети «Мансаф».

Село Старотураево считается одним из старейших сёл Ермекеевского района, оно было основано в 1552 году и входило в Байлярскую волость.

До революции в деревне было четыре мечети. Последний храм был построен в 1914 году в центре села. Муллой назначили уроженца села Кулбаево Мансафа Кашапова. Но служить ему здесь долго не пришлось. После октябрьских событий 1917 года мечети были разобраны, а из их материала построена школа. Сегодня на месте центральной мечети села по инициативе внука Мансаф хазрата и при поддержке односельчан сооружена новая мечеть. Построили ее всего за год.

Открытие мечети — долгожданное событие не только для жителей села Старотураево, но и всего района. Инициаторы ее строительства уверены, что новый храм будет способствовать укреплению веры через пропаганду мирных основ ислама, сохранению мира и спокойствия в районе и в республике, сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района Энже Шафикова.

Теги: религия, новая мечеть
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