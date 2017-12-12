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12 декабря Вторник

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В столице Башкирии -14 градусов. Морозно

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -14 градусов. Морозно Фото: Ксения Калинина

В столице Башкирии -14 градусов. Морозно Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе утром 12 декабря столбики термометров показывают 14 градусов мороза. Без осадков. Ветер юго-восточный 1 м/c.

В ближайшие два дня холода в Башкирии немного отступят, прогнозируют синоптики.

По данным Башгидрометцентра, днем 12 декабря столбики термометров покажут -4,-9 градусов, местами до -14. Ночью ожидается 7-12 градусов мороза, при прояснениях до -14,-19. Местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

В среду, 13 декабря, погода существенно не изменится.

Теги: погода
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