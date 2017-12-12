В Уфе белки и птицы устроили борьбу за еду Фото: из открытых источников В Уфе белки и птицы устроили борьбу за еду Фото: из открытых источников

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жительница Уфы сняла видео, на котором видно, как белка и птицы делят между собой еду. На кадрах видно, как мама с ребенком решили накормить пушистого грызуна, однако в процесс вмешались голуби. Стоит заметить, белки, обитающие в парках башкирской столицы, стали совсем ручными и комфортно чувствуют себя в городской среде. Зверьки нисколько не боятся прохожих, которые снимают их на видео.

Сейчас в городских парках часто можно наблюдать, как люди кормят живущих там пушистых грызунов. В первых рядах любителей белок — мамы с детьми, желающие приобщить ребенка к живой природе. Но всегда ли это безопасно?

Как отметили на кафедре биологии одного из вузов республики, в природе белки весьма осторожны и избегают человека. Эти лесные обитатели воспринимают человека как дерево и бегают по нему, цепляясь острыми коготочками за кожу и одежду как за кору дерева. В основном, они безобидные, но могут укусить и поцарапать. А в период размножения, который приходится на весну, пушистые грызуны могут даже проявлять агрессию.

Специалисты призывают, не кормить белок с рук. Лучше это сделать разложив корм. Прямой контакт может привести к опасным инфекционным заболеваниям, таким как бешенство и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

При любом нападении животных нужно обращаться в травмпункт. Будь то укус, оцарапывание или только ослюнение. Врачи обработают рану и назначат антирабическую вакцину.