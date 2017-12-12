Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.23 ↓

EUR 69.80 ↓

12 декабря Вторник

Уфа   °

В Уфе белки и птицы устроили борьбу за еду

ОБЩЕСТВО

В Уфе белки и птицы устроили борьбу за еду Фото: из открытых источников

В Уфе белки и птицы устроили борьбу за еду Фото: из открытых источников

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жительница Уфы сняла видео, на котором видно, как белка и птицы делят между собой еду. На кадрах видно, как мама с ребенком решили накормить пушистого грызуна, однако в процесс вмешались голуби. Стоит заметить, белки, обитающие в парках башкирской столицы, стали совсем ручными и комфортно чувствуют себя в городской среде. Зверьки нисколько не боятся прохожих, которые снимают их на видео.

Сейчас в городских парках часто можно наблюдать, как люди кормят живущих там пушистых грызунов. В первых рядах любителей белок — мамы с детьми, желающие приобщить ребенка к живой природе. Но всегда ли это безопасно?

Как отметили на кафедре биологии одного из вузов республики, в природе белки весьма осторожны и избегают человека. Эти лесные обитатели воспринимают человека как дерево и бегают по нему, цепляясь острыми коготочками за кожу и одежду как за кору дерева. В основном, они безобидные, но могут укусить и поцарапать. А в период размножения, который приходится на весну, пушистые грызуны могут даже проявлять агрессию.

Специалисты призывают, не кормить белок с рук. Лучше это сделать разложив корм. Прямой контакт может привести к опасным инфекционным заболеваниям, таким как бешенство и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

При любом нападении животных нужно обращаться в травмпункт. Будь то укус, оцарапывание или только ослюнение. Врачи обработают рану и назначат антирабическую вакцину.

Теги: белки
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть