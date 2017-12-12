В Уфе открыт ледовый сезон Фото: ИА «Башинформ» В Уфе открыт ледовый сезон Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе открывается ледовый сезон. Залитые катки уже в ближайшее время будут готовы принять посетителей как в будни, так и в выходные.

Первая ледовая площадка под открытым небом расположилась в парке имени Гафури. Ее размер — 5000 квадратных метров. Каток отвечает всем современным стандартам. Хорошо освещается, есть музыкальное сопровождение, раздевалка, прокат и заточка коньков.

До конца декабря катки также откроются в парке Якутова, на ипподроме «Акбузат», в парке Лесоводов, в парке Машиностроителей, на стадионе им. Гастелло, на стадионе «Строитель», в парке культуры и отдыха Нефтехимиков, на стадионе «Локомотив». Кроме этого на территории школ, во дворах будет действовать хоккейные коробки.