УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Аделии Каюмовой из Мелеуза только шесть лет, но ей очень нужна помощь неравнодушных граждан. У девочки редкое генетическое заболевание — метахроматическая лейкодистрофия, которое сначала забирает двигательную активность, потом интеллект, зрение, глотательный рефлекс, а потом и жизнь. Но малышку можно спасти, если сделать пересадку костного мозга.

«Официально диагноз дочери поставили только в июне текущего года, но тревогу мы забили в августе 2016 года, — говорит ее мама Алина. – В три года у Аделии впервые начались боли в ногах. Потом она вдруг стала ходить на цыпочках, но врач лечил плоскостопие. Параллельно дочь стала заикаться. Невролог начал лечить заикание. Дальше походка стала шаткой, Аделия широко ставила ноги. Тогда мы уже поехали в Москву, где после серии анализов врачи вынесли свой вердикт».

По словам Алины, 3,5 месяца донора искали в России, но не нашли. Тогда родители решили обратиться к зарубежным специалистам. Девочку готовы принять в израильской клинике «Хадасса». Пока нужно собрать всего 250 тысяч рублей. Врачи еще раз обследуют малышку и примут окончательное решение о трансплантации костного мозга.

Эта сумма для семьи, где работает только папа, неподъёмная. Важна любая помощь!

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанка 2202200339724393 Кантикова Алина Зульфатовна (мама)

Киви кошелек +79174844672

Яндекс деньги: 410015831417878

Убедительная просьба, при переводе на карту Сбербанка, не писать в комментариях ничего, так как карту могут заблокировать.

Более полная информация размещена в группе «Спасите Аделию» «ВКонтакте».