В Уфе водитель запер в автобусе троих несовершеннолетних детей Фото: ИА «Башинформ» В Уфе водитель запер в автобусе троих несовершеннолетних детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водитель запер в автобусе троих несовершеннолетних детей. Сделал он это по инструкции в целях безопасности малолетних пассажиров. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, 9 декабря около 22.30 на остановке «Тужиловка» в автобус, следовавший по маршруту «Аэропорт — ДОК», зашли трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Дети попросили бесплатно довезти их до ДОКа.

Водитель, руководствуясь правилами пассажирских перевозок и инструкцией, позвонил диспетчеру и сообщил, что в салоне едут дети без родителей. Диспетчер вызвал наряд полиции на конечную остановку «ДОК». Бдительный водитель не выпускал детей, пока не приехали сотрудники полиции.

Подобный алгоритм действий должен взять на вооружение каждый водитель пассажирского транспорта, чтобы предотвратить возможные серьезные последствия поздних прогулок детей без сопровождения взрослых.

В республике с 1 октября «комендантский час» для несовершеннолетних переходит на зимнее время. Согласно закону РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в ночное время без сопровождения родителей в общественных местах не допускается. Ночным в осенне-зимний период считается время с 22.00 до 06.00.

К общественным местам относятся улицы, стадионы, детские и спортивные площадки, парки, кладбища, дворы, а также места общего пользования многоквартирных домов — лифты, подъезды. Кроме того, дети не имеют права находиться на вокзалах, в аэропортах, в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания, развлечения и досуга.

Нарушение правил «комендантского часа» грозит вынесением предупреждения или административным штрафом.

«Комендантский час» для детей является одним из видов защиты несовершеннолетних. Мера рассчитана на уменьшение беспризорности и преступности несовершеннолетних и направлена на защиту их прав и интересов.