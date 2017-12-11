Команда «Молодежки ОНФ» провела матч по мини-футболу в Уфе Фото: пресс-служба ОНФ Команда «Молодежки ОНФ» провела матч по мини-футболу в Уфе Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе состоялась первая игра турнира по мини-футболу среди молодежных общественных объединений в рамках регионального проекта ОНФ «Спорт вызывает тебя». Команда молодежного направления Народного фронта встретилась на поле с Ассоциацией молодых депутатов Башкортостана, сообщили в региональном штабе.

«Команда «Молодежки ОНФ» всегда ратует за здоровый образ жизни, за постоянное движение и создание добрых традиций, — отметил капитан команды по мини-футболу «Молодежки ОНФ» Тимур Абдрашитов. — Поэтому дату старта турнира выбрали символическую — 10 декабря, Всемирный день футбола. Получился большой спортивный праздник. Встреча закончилась со счетом 2:4 в пользу соперников, но проигрывать не в наших правилах, и мы сразу вызвали их на матч-реванш. Однако «Молодежка ОНФ» в основном турнире больше не сыграет. Но главное, что соревнования стартовали, и наше начинание поддержали другие молодежные команды республики. Дату следующего поединка и соперника определит команда-победитель, а мы будем поддерживать ребят, которые выходят на поле. Ведь в товарищеских матчах победы и проигрыши весьма условны, потому что все мы — единая команда, команда молодых и энергичных людей, любящих спорт».

Учитывая истинную народность футбола, его доступность, в целях популяризации игры команда «Молодежки ОНФ» проведет мастер-классы для воспитанников школ-интернатов и детских домов республики. По мнению активистов Народного фронта, особенно это актуально в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.