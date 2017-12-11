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11 декабря Понедельник

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В Уфе стартовала заготовка льда для ледовых городков

ОБЩЕСТВО

В Уфе стартовала заготовка льда для ледовых городков Фото: Олег Яровиков

В Уфе стартовала заготовка льда для ледовых городков Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартовали работы по заготовке льда для ледовых городков. В Орджоникидзевском районе заготовка льда идет на озере Мельничное. К ледяным брускам предъявляются серьезные требования по объему, массе и габаритам.

Выбор места для заготовки брусков определяется несколькими факторами: чистотой воды в водоеме, глубиной замерзания и отсутствием течения. Озеро Мельничное отвечает всем этим требованиям, поэтому уже несколько лет подряд лед для городков администрации Орджоникидзевского и Калининского районов берут именно в этом месте.

По словам специалистов, процесс заготовки состоит из нескольких этапов. Сначала рабочие выбирают место, где лед уже имеет необходимую толщину (минимальная 20 см). После этого осуществляется разметка нужного куска, затем начинается сам процесс вырезки с помощью специального инструмента. Готовые бруски, из которых мастера создают новогодний городок, доставляют в грузовике на место его сооружения.

Ледовые городки в Уфе традиционно откроются для посетителей в последнюю неделю декабря.

Агентство «Башинформ» подготовило список мест и районов столицы Башкирии, где появятся новогодние городки и «вырастут» зеленые красавицы.

Теги: Новый год, ледовые городки
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