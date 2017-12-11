Дома-великаны: как в Уфе удешевляли стоимость жилищного строительства Фото: Книжная палата РБ Дома-великаны: как в Уфе удешевляли стоимость жилищного строительства Фото: Книжная палата РБ

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В столице Башкирии необходимо строить дома-великаны, а существующие здания надстраивать на два этажа. Как снизить стоимость жилья и строить без единого гвоздя, рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1931 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В 1931 году в Уфе строились в основном двухэтажные, отдельные дома — деревянные, соломитовые, камышитовые. «Между тем, такое строительство совершенно не соответствует задачам социалистического переустройства быта», — отмечается в газете. Оно дорогое по затратам на единицу жилой площади, требует большого расхода стройматериалов — кровельного железа, гвоздей, и к тому же приводит к застройке центра города мелкими домами. В связи с ростом столицы уже в ближайшей перспективе был неизбежен снос этих домов.

Поэтому при планировании строительства на 1932 год делался акцент «на постройку домов-великанов с обобществлением культурных и бытовых условий» — со своими столовыми, прачечными и клубами. В газете предлагалось в границах улиц Ленина — Тукаевская, Цюрупы — Революционная строить дома не ниже четырех этажей, полностью прекратив возведение двухэтажек.

Также планировалось «приступить к широкой практике надстроек существующих зданий на 1 и 2 этажа». Издание уточняет, что «этот метод, ценность которого подтвердила двухлетняя практика Москвы, Самары и других городов СССР, даёт огромное удешевление стоимости жилищного строительства».

При строительстве одно- и двухэтажных домов, вне центра города, газета призывает использовать современные достижения. В частности, были рекомендованы землебитные постройки — «камышитно-соломитные и драночные системы инженера Жидкова, а также драночная кровля системы Бельчикова, не требующая ни одного гвоздя».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.