На территории Башкирии началась массовая проверка водителей на штрафы Фото: автор На территории Башкирии началась массовая проверка водителей на штрафы Фото: автор

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана 11 декабря стартовала профилактическая операция «Должник». Продлится она до 21 декабря. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, основная цель мероприятия — напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы.

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.

«В период операции сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся задолженностей», — пояснили в ведомстве.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте www.gosuslugi.ru.