Уфимка Зелифа Барлыбаева названа лучшей представительницей деловых женщин России в области права
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УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Уфимка Зелифа Барлыбаева названа лучшей представительницей деловых женщин России в области права. Она стала победительницей XIII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех-2017». Вручение премии общественного признания «Золотая птица» состоялось в Москве.
В номинациях конкурса приняли участие представительницы районов, городов, предприятий, женщины всех направлений деятельности. Зелифа Барлыбаева возглавляет юридическое агентство, является дипломантом конкурса красоты и самым узнаваемым лицом «Опоры России РБ». Успешно совмещает бизнес и общественную деятельность, воспитывает троих детей.
Организатором конкурса выступила Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации, Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Цель конкурса — повышение статуса «деловой, социально активной женщины» России начала нового тысячелетия в реализации социальной политики государства.