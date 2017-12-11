Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28

EUR 69.64

11 декабря Понедельник

Уфа   °

Уфимка Зелифа Барлыбаева названа лучшей представительницей деловых женщин России в области права

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимка Зелифа Барлыбаева названа лучшей представительницей деловых женщин России в области права. Она стала победительницей XIII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех-2017». Вручение премии общественного признания «Золотая птица» состоялось в Москве.

В номинациях конкурса приняли участие представительницы районов, городов, предприятий, женщины всех направлений деятельности. Зелифа Барлыбаева возглавляет юридическое агентство, является дипломантом конкурса красоты и самым узнаваемым лицом «Опоры России РБ». Успешно совмещает бизнес и общественную деятельность, воспитывает троих детей.

Организатором конкурса выступила Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации, Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Цель конкурса — повышение статуса «деловой, социально активной женщины» России начала нового тысячелетия в реализации социальной политики государства.

Теги: премии, конкурс деловых женщин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть