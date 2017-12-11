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11 декабря Понедельник

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Холода в Башкирии немного отступят

ОБЩЕСТВО

Холода в Башкирии немного отступят Фото: ИА «Башинформ»

Холода в Башкирии немного отступят Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ближайшие два дня холода в Башкирии немного отступят, прогнозируют синоптики.

«В понедельник через большую часть Предуралья пройдет гребень антициклона, благодаря чему будет солнечно и сухо, а холода немного отступят», — комментируют специалисты центра «Фобос».

По данным Башгидрометцентра, днем 12 декабря столбики термометров покажут -4,-9 градусов, местами до -14. Ночью ожидается 7-12 градусов мороза, при прояснениях до -14,-19. Местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

В среду, 13 декабря, погода существенно не изменится.

Теги: погода
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