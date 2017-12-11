В Саранске чествовали Героев из Башкортостана Фото: пресс-служба ГФИ В Саранске чествовали Героев из Башкортостана Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Саранске состоялось масштабное празднование Дня Героев Отечества. В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе, Сирии и близкие родственники погибших Героев Отечества из 14 регионов ПФО. Житель Башкортостана, Герой России Николай Злобин побывал на торжествах, сообщили в пресс-службе ГФИ.

С памятной датой участников торжественного мероприятия поздравил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

«Вечная память нашим Героям. Они с нами всегда в строю, и они сегодня так же несут службу. На их примерах воспитываются тысячи молодых ребят, подрастающее поколение нашей Родины. В Приволжском федеральном округе проживает 10 Героев Советского Союза, 39 Героев Российской Федерации, более 160 Героев Социалистического труда, три Героя Труда Российской Федерации. Мы приняли решение и с этого года вместе с главами регионов начали реализовывать новый проект, который так и называется «Герои Отечества», чтобы ни одна семья, ни один человек, ни один героический подвиг не был забыт. Мы должны увековечить память этих людей. Этот проект будет реализовываться, и ежегодно мы будем делать всё, чтобы эти задачи по военно-патриотическому воспитанию, по увековечиванию памяти Героев решались на самом высоком, на самом достойном уровне», — отметил Михаил Бабич.