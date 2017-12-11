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11 декабря Понедельник

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Движение по трассе М-5 в Челябинской области действует в штатном режиме - МЧС по Башкирии

ОБЩЕСТВО

Движение по трассе М-5 в Челябинской области действует в штатном режиме - МЧС по Башкирии Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Движение по трассе М-5 в Челябинской области действует в штатном режиме - МЧС по Башкирии Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Челябинской области с 13.30 9 декабря по 20.00 10 декабря на участке федеральной трассы М-5 «Урал» действовало временное ограничение движения для грузовых транспортных средств. 11 декабря движение по данной автодороге функционирует в штатном режиме.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, на 1548 км аэромобильная группировка специальной части 22 отряда ФПС по РБ развернула мобильный пункт обогрева, где с 10 по 11 декабря была оказана помощь 40 гражданам. Из них 28 гражданам предоставлено горячее питье, троим фельдшер оказал медпомощь. Спасатели помогли отремонтировать микроавтобус «Форд Транзит» и автомобиль «МАЗ».

Сейчас пункт обогрева всё еще действует. Кроме того, уфимский гарнизон проводит мониторинг складывающейся дорожной обстановки, работают оперативные группы. 13 сотрудников Дорожного эксплуатационного предприятия №104 расчищают дорожное полотно с помощью 12 единиц спецтехники, в резерве находятся еще 24 единицы.

Теги: МЧС, транспорт, помощь
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