УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Четырехлетняя Самира Мамбетова из Уфы — главная претендентка на победу во всероссийском онлайн-конкурсе чтецов Корана. Юная уфимка участвует в возрастной категории от трех до пяти лет.

Еще один представитель Башкортостана, шестилетний Ислам Насертдинов из Туймазов — участник среди детей от шести до девяти лет.

Юным чтецам Корана из Башкирии нужна поддержка жителей республики. Проголосовать за них можно, перейдя по ссылке. Уже 12 декабря будут объявлены победители.

Заявки на участие в конкурсе подали также представители Майкопа, Ульяновска, Махачкалы, Пензы, Нового Уренгоя, Волгограда, Удмуртии и Татарстана, Краснодара, Казахстана, Узбекистана, других городов и регионов.

Победителей отметят ценными призами.