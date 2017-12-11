Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28

EUR 69.64

11 декабря Понедельник

Уфа   °

Жители Башкирии могут пожаловаться на работу пассажирского транспорта

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут пожаловаться на работу пассажирского транспорта Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии могут пожаловаться на работу пассажирского транспорта Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане жители могут пожаловаться на работу пассажирского транспорта, в том числе услуг легкового такси. В эти дни в республике организованы горячая линия и консультирование граждан по защите прав потребителей при оказании транспортных услуг населению.

Получить консультацию можно в общественной приемной регионального отделения Роспотребнадзора в Уфе по адресу: ул. Р. Зорге, 58, каб. №104, и по телефону «горячей линии» 8-800-100-47-67.

Также желающие могут обратиться в Консультационный центр по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 25, или по телефону 8 (347) 287-85-18.

Теги: пассажирский транспорт, Роспотребнадзор
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть