Жители Башкирии могут пожаловаться на работу пассажирского транспорта Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии могут пожаловаться на работу пассажирского транспорта Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане жители могут пожаловаться на работу пассажирского транспорта, в том числе услуг легкового такси. В эти дни в республике организованы горячая линия и консультирование граждан по защите прав потребителей при оказании транспортных услуг населению.

Получить консультацию можно в общественной приемной регионального отделения Роспотребнадзора в Уфе по адресу: ул. Р. Зорге, 58, каб. №104, и по телефону «горячей линии» 8-800-100-47-67.

Также желающие могут обратиться в Консультационный центр по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 25, или по телефону 8 (347) 287-85-18.