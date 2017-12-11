Башкирия в федеральных СМИ: «Нуреев» выступил в Большом, 101 год тюрьмы, «Салават» на коне и кто испортил игру «Уфы» Фото: rudolfnureyev.ru Башкирия в федеральных СМИ: «Нуреев» выступил в Большом, 101 год тюрьмы, «Салават» на коне и кто испортил игру «Уфы» Фото: rudolfnureyev.ru

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Зрители премьерного субботнего показа балета «Нуреев» на Исторической сцене Большого театра России более 15 минут аплодировали артистам и кричали «браво». После поклона занавес открывали дважды», — передает ТАСС с места события. В минувшие выходные в Москве состоялся премьерный показ балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова. «Спектакль идет 2,5 часа с антрактом. Зрители видят весь жизненный путь Нуреева: от занятий в балетном классе до эмиграции и болезни. Спектакль заканчивается тем, что уже изможденный болезнью танцовщик облачается во фрак, спускается в оркестровую яму, чтобы дирижировать оркестром Большого театра». Издание также сообщает, что премьеру посетил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, «что ничего провокационного в постановке не увидел, назвав ее мировым событием». Все билеты на спектакли были распроданы задолго до премьеры.

Премьера спектакля о гении танца, детские годы которого прошли в столице Башкирии, привлекла внимание многих федеральных СМИ. «Нуреев» выступил в Большом театре», так озаглавили статью в «Известиях». «Гендиректор ГАБТа Владимир Урин выполнил свое обещание выпустить спектакль, премьера которого в конце прошлого сезона была отложена по причине неготовности», — отмечается в газете. «У будущего любимца мира была сложная юность, отягощенная идеологическими придирками и непростыми отношениями с соучениками по Ленинградскому хореографическому училищу». В издании сожалеют, что в спектакле «практически ничего — кроме предфинального соло в белом — не поведал о себе сам герой. Он попросту потерялся в многонаселенном мультимедийном шоу, каким, собственно, и воспринимается эта высокотехнологичная постановка». Тем, кому в этом спектакле катастрофически не хватило танца, предлагается «обратиться к запечатлевшим Нуреева кадрам хроники и фильмам… Среди видео есть фрагмент одного из его немногих московских выступлений. 21-летний солист Киров-балета парит в прыжках, а официальный голос за кадром сообщает: «Нуреев, башкир по национальности, исполняет вариацию из балета «Корсар»...», — резюмируют «Известия».

Обвиняемые в подрывах объектов в регионах России приговорены к срокам лишения свободы от 8 до 25 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на СКР. В сообщении говорится, что Приволжский окружной военный суд вынес приговор шести участникам преступного сообщества. «По данным следствия, с 8 ноября 2004 по 28 июня 2005 года фигуранты дела совершили 11 подрывов объектов топливно-энергетического комплекса и покушений на них на территории Татарстана, Кировской, Ульяновской и Самарской областей, Республики Башкортостан».

Об этих исполнителях теракта в Башкирии рассказала и «Комсомольская правда», уточнив, что «Шестеро сообщников Шамиля Басаева получили 101 год тюрьмы. Военный суд в Нижнем Новгороде вынес приговор шестерым участникам террористической банды, которые действовали на территории Башкирии с 2004 по 2005 годы. Задержали экстремистов в 2014 году». В Башкирии террористы «отличились» подрывом важного объекта коммуникации. В остальных регионах преступники из Татарстана взрывали нефте- и газопроводы, линии электропередачи, говорится в материале.

Вести.Ru представили документальную ленту «Кошмарный бизнес», показывающую, «каково это — быть коммерсантом в современной России». «Под Ярославлем коммерсантов ломают битой и держат в частной тюрьме, вышибая бизнес, в Башкирии русские создают вертолеты, а летают на них китайцы, при этом деньги улетают налево, в Ростовской области предприниматель зажигает огни сочинской Олимпиады из колонии — там изобретатель чудо-фонарей несколько лет просидел без приговора», — сообщается в анонсе к фильму.

Р-Спорт делится радостной новостью о том, что уфимский «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ. «Встреча, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаил Юньков, Теему Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен». Издание информирует также, что «"Салават", выигравший четвертый матч подряд, 18 декабря на выезде встретится с казанским "Ак Барсом"».

Омрачает эту новость поражение наших футболистов. Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак считает обидным результат матча 20-го тура чемпионата России с «Ростовом», в котором его команда потерпела поражение, сообщил тот же Р-Спорт. «Обидно, когда портят игру», — сказал Семак. Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

ИА REGNUM уточнили, что «Клуб «Уфа», набравший 27 баллов, находится на шестой позиции» в турнирной таблице РФПЛ.

МГУ проведет конгресс науки и бизнеса, посвященный инновационной экономике, проинформировал ТАСС. Одной из главных тем для обсуждения станет «формирование единой ценностной системы, объединяющей молодежь, представителей бизнеса, власти и сферы образования». IV конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» пройдет в 12 декабря в Ломоносовском корпусе МГУ и соберет представителей российских компаний, научных и образовательных учреждений, госструктур для обсуждения инноваций экономики, уточнили ТАСС организаторы. «Среди спикеров конгресса — ректор МГУ Виктор Садовничий, помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко…. Также в числе участников — губернаторы Тульской, Томской, Ульяновской областей, ХМАО, премьер-министр правительства Башкирии.

РЕН ТВ предлагает посмотреть кадры массовой автоаварии, произошедшей в башкирском Нефтекамске. «На кадрах видно, как водитель автомобиля «Kia» таранит стоящие на светофоре машины. Судя по всему, если шофер корейского авто и пытался затормозить, то остановить автомобиль на гололеде ему не удалось. В результате ДТП оказалась зажатой пассажирка автомобиля «Лада», который первым принял мощный удар». Находившаяся за рулем отечественной легковушки женщина получила травмы.