В России могут быть приняты новые меры по стимулированию рождаемости Фото: Depositphotos.com В России могут быть приняты новые меры по стимулированию рождаемости Фото: Depositphotos.com

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Новые меры по стимулированию рождаемости могут быть приняты в России через два-три года в зависимости от демографической ситуации, заявил в интервью «РИА Новости» министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости. Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры», — заявил Максим Топилин.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Добавим, что в ходе своего ежегодного послания Госсобранию — Курултаю РБ глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил Правительству республики рассмотреть вопрос расширения категорий молодых семей, имеющих право на получение выплаты в 300 тысяч рублей за первенца, а также направлений ее использования.

«В Башкортостане семьям с детьми, которых насчитывается свыше полумиллиона, уделяется особое внимание, — подчеркнул глава региона. — Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется около 10 миллиардов рублей, применяются меры социальной помощи. Молодые семьи при рождении первенца получают единовременную выплату 300 тысяч рублей. Таким образом, вместе с материнским капиталом за второго ребенка и предоставлением земельного участка за третьего ребенка в республике сложилась целостная система поддержки семей с детьми», — озвучил тогда руководитель региона.

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