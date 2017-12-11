В Башкирии на трассе М-5 организован пункт обогрева для водителей
В Башкирии на трассе М-5 организован пункт обогрева для водителей Фото: МЧС по РБ
В Башкирии на трассе М-5 организован пункт обогрева для водителей Фото: МЧС по РБ
УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Башкирии на 1547 км трассы М-5 на базе АЗС «Лукойл» организован стационарный пункт обогрева для водителей вместительностью 20 человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Напомним, с 11.30 9 декабря до 12.00 10 декабря в связи с ухудшением погодных условий на территории Челябинской области на участке с 1548 по 1700 км трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск было ограничено движение большегрузов. На месте работала группа оперативного реагирования 22 отряда ФПС по РБ.