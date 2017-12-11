В столице Башкирии -15 градусов. Переменная облачность
В столице Башкирии -15 градусов. Переменная облачность Фото: ИА «Башинформ»
В столице Башкирии -15 градусов. Переменная облачность Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Сегодня утром, 11 декабря, в столице Башкирии столбики термометров опустились до -15 градусов. По данным Башгидрометцентра, днем значительного потепления не ожидается, температура воздуха будет варьироваться от -10 до -15. Ночью в некоторых районах республики может похолодать до -23.
Местами днем возможен небольшой снег, ветер переменных направлений 0-5 м/с, прогнозируют синоптики.