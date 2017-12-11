Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28

EUR 69.64

11 декабря Понедельник

Уфа   °

В столице Башкирии -15 градусов. Переменная облачность

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -15 градусов. Переменная облачность Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии -15 градусов. Переменная облачность Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня утром, 11 декабря, в столице Башкирии столбики термометров опустились до -15 градусов. По данным Башгидрометцентра, днем значительного потепления не ожидается, температура воздуха будет варьироваться от -10 до -15. Ночью в некоторых районах республики может похолодать до -23.

Местами днем возможен небольшой снег, ветер переменных направлений 0-5 м/с, прогнозируют синоптики.

Теги: погода
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть