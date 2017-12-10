Каждый учитель должен воспитывать уважение к родному языку и культуре – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Каждый учитель должен воспитывать уважение к родному языку и культуре – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул, что уважение к родному языку и культуре воспитывается не только в семье. Не менее важно проводить эту работу в школах, кружках, других учреждениях образования и культуры.

– Мы с вами уже не раз говорили о том, что любовь к родному языку и культуре воспитывается, в первую очередь, в семье. Но нельзя забывать и о большом значении в этой работе школ, библиотек, кружков, творческих студий, кино- и телепередач, театров и филармоний, – отметил Рустэм Хамитов, выступая на ежегодном Республиканском совещании по культуре. – Важно, чтобы каждый школьный учитель, преподаватель школы искусств, руководитель хора или кружка передавал своим воспитанникам, ученикам уважительное отношение к родному языку и культуре, языкам и культуре других народов. Это принципиальнейший вопрос для нашей многонациональной республики. Во многом именно с гуманизма и толерантности начинается культура в человеке, укрепляется мир в общем доме, достигается социальный прогресс.