Рустэм Хамитов: «К Международным детским играм готовятся волонтеры» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов: «К Международным детским играм готовятся волонтеры» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

На LIII Летних Международных детских играх, которые пройдут в Уфе в 2019 году, будут задействованы волонтёры. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с генеральным секретарём Комитета Международных детских игр Ричардом Смитом.

– Безусловно, к играм готовятся волонтёры. У наших волонтёров имеется хороший опыт участия в сочинской Олимпиаде, в крупных международных соревнованиях, – сказал руководитель региона. – Недавно, полтора месяца назад был Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. Там наши волонтёры принимали активное участие. Мы продолжим работу по подготовке волонтёров.

Как отметил Глава республики, нет сомнений, что Международные детские игры в Уфе пройдут на самом высоком уровне.

– Не вижу каких-то сложностей в части подготовки к проведению игр. Все вопросы понятные, люди, действующие по всем направлениям, опытные, знающие, – почдеркнул Рустэм Хамитов.

Ранее Уфа принимала VI Зимние Международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли 170 медалей по семи видам спорта. Столица Башкортостана станет единственным городом в мире за всю историю Международных детских игр, который принял как зимние, так и летние соревнования.