В Башкирии измерили толщину льда на реках и озерах: рыбачить рано Фото: ГУ МЧС России по РБ В Башкирии измерили толщину льда на реках и озерах: рыбачить рано Фото: ГУ МЧС России по РБ

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

МЧС Башкирии сообщило результаты замеров толщины льда на реках и озерах в популярных местах зимней рыбалки. Так, на Белой в районе Монумента Дружбы толщина льда всего 2-5 см. На реке Уфе в районе Сипайлово — 1-5 см. Еще тоньше покрытие Камы – 1-2 см. Более прочный покров образовался на озерах: на Шамсутдине 7-10 см, на Банном 8-10, Аслыкуле 7-10, Кандрыкуле – 5-7. Еще крепче лед на водохранилищах: на Туймазинском 10 см, на Павловском 10-12, а вот на Нугушском – только 3-5 см.

В МЧС напомнили, что выходить на лед можно при толщине не менее 10 см. «Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, а лед белого цвета «слабее» в два раза. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным — обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости», — объяснили специалисты чрезвычайного ведомства.