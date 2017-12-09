Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28 ↓

EUR 69.64 ↑

9 декабря Суббота

Уфа   °

На М5 в Челябинской области ограничено движение, могут возникнуть «пробки»

ОБЩЕСТВО

На М5 в Челябинской области ограничено движение, могут возникнуть «пробки» Фото: izvestia.kiev.ua

На М5 в Челябинской области ограничено движение, могут возникнуть «пробки» Фото: izvestia.kiev.ua

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На участке 1548-й — 1780-й километр на трассе М5 в Челябинской области из-за сильного снегопада и гололедицы ограничено движение большегрузов, предварительно, до 22.00 по местному времени.

При планировании поездок в сторону Челябинска следует учитывать вероятность «пробок», предупредили в Упрдор «Приуралье». Телефон оперативного дежурного 8(347) 228-12-18.

Теги: дороги, снег, ограничения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть