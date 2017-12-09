На М5 в Челябинской области ограничено движение, могут возникнуть «пробки» Фото: izvestia.kiev.ua На М5 в Челябинской области ограничено движение, могут возникнуть «пробки» Фото: izvestia.kiev.ua

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На участке 1548-й — 1780-й километр на трассе М5 в Челябинской области из-за сильного снегопада и гололедицы ограничено движение большегрузов, предварительно, до 22.00 по местному времени.

При планировании поездок в сторону Челябинска следует учитывать вероятность «пробок», предупредили в Упрдор «Приуралье». Телефон оперативного дежурного 8(347) 228-12-18.