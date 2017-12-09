Рустэм Хамитов: «Нужно с раннего возраста формировать дух предпринимательства» Фото: Олег Яровиков









Рустэм Хамитов: «Нужно с раннего возраста формировать дух предпринимательства» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с участниками образовательного бизнес-лагеря Всероссийского конкурса для школьников «Капитаны – мой первый бизнес».

– Рад, что вы меня пригласили. Понятно, что я приехал, немного подготовившись, посмотрев темы тех проектов, которые вы заявили. В основном понравилось всё, о чём вы написали, – сказал Рустэм Хамитов. – Посмотрев на ваши идеи, я увидел определённый перекос в части нацеленности на продажи, продвижение продуктов, на то, чтобы каким-то образом сформировать позиции в розничной или оптовой торговле. Также я увидел, что вы люди креативные, творческие, хотели бы заниматься написанием музыки, песен, исполнением. Несколько работ, идей посвящено проблемам благотворительности, здравоохранения, медицинской помощи.

По словам Главы республики, даже если из 60 представленных проектов сработают 10-15, это уже будет хороший результат.

– Скооперировавшись, в каждом из этих 10-15 направлений вы уже сможете коллективно продвигать те вопросы, которые видите, – отметил Рустэм Хамитов.

Руководитель региона подчеркнул, что в рыночной экономике очень важны креатив, предпринимательский дух, упорство, настойчивость, умение продвигать свои идеи.

– В рыночной экономике в части продвижения в большей степени зависят от личных качеств. И успех зависит от личных качеств. В данном случае нужно формировать эти знания, умения двигаться по этому пути с самого молодого возраста, например, с такого, как ваш. Нужно с раннего возраста, где-то с четвёртого-шестого класса формировать этот дух предпринимательства, правильного структурирования своих мыслей, идей, подачи материала, – сказал Рустэм Хамитов. – Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о том, что Россия – это страна возможностей. Безусловно, и мы свою работу в регионах выстраиваем таким образом, чтобы у каждого молодого человека, члена общества действительно была возможность самовыражения, возможность создавать свои бизнесы, направления и, таким образом, формировать свой экономический фундамент на будущее.

В ходе встречи участники конкурса представили руководителю региона свои проекты и предложения.

Напомним, что в октябре 2017 года стартовал Всероссийский конкурс «Капитаны – мой первый бизнес», в рамках которого школьники и студенты со всей России получают возможность реализовать свои бизнес-идеи. Он реализуется в соответствии с поручением Президента России в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших школьников (8-11 классы), а также на создание института развития молодежного предпринимательства в стране. Проводится при поддержке Администрации Президента России, Министерства образования и науки, Министерства связи и массовых коммуникаций, Агентства стратегических инициатив, Российского движения школьников и Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Для учеников 10-11 классов предусмотрено проведение региональных образовательных лагерей, которые проходят в 32 городах России с 7 по 10 декабря. В Уфе образовательный бизнес-лагерь организован в санатории «Зелёная роща». В нём принимают участие 60 финалистов конкурса из Башкортостана и Оренбургской области, показавшие наилучшие результаты по итогам основного этапа в ПФО.