УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Международная исследовательская компания Ipsos составила рейтинг самых пьющих стран. На первом месте рейтинга оказалась Бельгия, где в среднем за год местный житель выпивает 12,6 л спирта. На второй строчке — Франция (11,5). Третье место досталось Германии (11,03), сообщают «Известия».

Россия находится на седьмом месте. По данным исследователей, житель России в среднем выпивает за год 10,12 л спирта.

Также в десятку рейтинга попали Венгрия (10,88), Польша (10,71), Великобритания (10,66), Австралия (9,7), Дания (9,64), Южная Корея (9,33).