Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28 ↓

EUR 69.64 ↑

9 декабря Суббота

Уфа   °

Определен лидер рейтинга самых пьющих стран

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Международная исследовательская компания Ipsos составила рейтинг самых пьющих стран. На первом месте рейтинга оказалась Бельгия, где в среднем за год местный житель выпивает 12,6 л спирта. На второй строчке — Франция (11,5). Третье место досталось Германии (11,03), сообщают «Известия».

Россия находится на седьмом месте. По данным исследователей, житель России в среднем выпивает за год 10,12 л спирта.

Также в десятку рейтинга попали Венгрия (10,88), Польша (10,71), Великобритания (10,66), Австралия (9,7), Дания (9,64), Южная Корея (9,33).

Теги: рейтинги, алкоголь
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть