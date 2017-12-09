В Башкирии пасмурно и сильный ветер. За окном -6 градусов Фото: Олег Яровиков В Башкирии пасмурно и сильный ветер. За окном -6 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В первый день выходных в Башкирии пасмурно. Сейчас в столице республики столбики термометров показывают -6 градусов.

Синоптики прогнозируют осадки. В западной половине республики местами пройдет небольшой снег, слабая метель. В восточной половине — снег, местами до сильного, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -4,-9°.

В воскресенье осадки продолжатся. Местами возможен небольшой снег, по востоку республики до умеренного, слабая метель. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях до -20°, днем -8,-13°.