В Уфе пожарные предотвратили взрыв газа в доме, где живет неблагополучная семья с 7 детьми Фото: администрация г.Уфы В Уфе пожарные предотвратили взрыв газа в доме, где живет неблагополучная семья с 7 детьми Фото: администрация г.Уфы

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе доме на улице Подвойского инженеры отдела профилактики пожаров предотвратили взрыв газа в доме, где живет неблагополучная семья с 7 детьми

АГВ и газовая плита была подключена «кустарным» способом к общей трубе. При случайном механическом повреждении оборудования в любой момент мог произойти взрыв, тогда не обошлось бы без жертв. Представители газовой службы немедленно установили заглуши и пломбы. Хозяин получил штраф за самовольное подключение, сообщает мэрия.

«Было установлено, что ранее данная квартира была отключена от газа за большие долги, — рассказала инженер отдела профилактики пожаров Советского района Александра Хафизова. — В квартире проживает семь несовершеннолетних детей вместе с неблагополучными родителями, ведущими асоциальный образ жизни. На момент прихода проверяющих малолетние дети 2 и 4 лет в доме находились без присмотра, так как отец семейства в это время спал. Зажигалки и спички в квартире для малышей при этом находились в свободном доступе».

Уфимцев просят сообщать информацию о подобных соседях в газовую и пожарную службы.