В Башкирии перед Новым годом проверят магазины пиротехники Фото: администрация г.Уфы В Башкирии перед Новым годом проверят магазины пиротехники Фото: администрация г.Уфы

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сторонники партии «Единая Россия» совместно с представителями МЧС и МВД республики проведут контрольные рейды по Башкортостану с целью проверки соблюдения законодательства в сфере продажи пиротехнических изделий.

Как отметили участники рабочего совещания, за последние три года в Башкортостане произошли два пожара вследствие использования данной продукции. В 2017 году неосторожное обращение детей с изделиями привело к возгоранию строящегося дома в Янаульском районе, в прошлом году произошло возгорание в Стерлибашевском районе. Еще один пожар зафиксирован на складе пиротехники в Уфе в 2016 году.

В прошлом году было выявлено и взято на контроль 82 легальных места продажи пиротехники в республике. Наибольшее их количество находилось в Уфе (36).

«Несмотря на все прилагаемые усилия по профилактике, несчастных случаев не становится меньше. Есть факты продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним, а также реализации не имеющего лицензию товара. С целью выявления таких нарушений и будут проведены контрольные рейды по всей республике», — сказал председатель регионального координационного совета сторонников партии Константин Канунников.