Воспитанникам детских домов Уфы будут искать родителей на канале «Россия» Фото: администрация г.Уфы





Воспитанникам детских домов Уфы будут искать родителей на канале «Россия» Фото: администрация г.Уфы

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Воспитанникам детских домов Уфы будут искать родителей в передаче «Когда все дома» на канале «Россия». Съемочная группа проекта «Видеопаспорт» на этой неделе снимала сюжеты о 20 юных уфимцах, желающих обрести любящую семью. Съемки проходили в приютах, детских домах и доме ребенка.

«Видеопаспорты детей в скором времени появятся на сайте и уже в декабре 2017 или январе 2018 года в эфире канала «Россия 1», — рассказала руководитель проекта и ведущая рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова.

Видеопаспорт – это подробный документальный фильм о ребенке, который показывает его развитие, навыки и увлечения. Информацию о здоровье ребенка рассказывает медик, об успехах в обучении – педагог.

Проект «Видеопаспорт» действует уже более 10 лет, за это время снято 4644 видеопаспорта детей-сирот в 37 регионах РФ, из них более трех тысяч ребят (72%) устроены в семьи граждан.

За время сотрудничества Уфы с проектом — с 2015 года — 105 видеопаспортов уфимских детей-сирот были размещены на сайте проекта, 10 сюжетов показано в эфире федеральных каналов. В настоящее время 59 детей-сирот обрели новые семьи, с 4 – знакомятся потенциальные родители.