В Башкирии продолжается установка пожарных извещателей в жилом секторе Фото: администрация Учалинского района



В Башкирии продолжается установка пожарных извещателей в жилом секторе Фото: администрация Учалинского района

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане, в соответствии с поручением главы республики Рустэма Хамитова, ведется установка автономных пожарных извещателей в жилом секторе. Такое решение руководством республики было принято после нескольких случаев гибели на пожарах людей, в том числе детей.

«В Учалинском районе мероприятия по установке пожарных извещателей в домах, где проживают неблагополучные семьи, были начаты еще в прошлом году. В 2016 году указанной категории установлено 65 извещателей, из них 15 — на средства республиканского бюджета, 50 — на средства местного бюджета, из которого было направлено на эти цели 14 тысяч рублей. В этом году в список вошли многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении», — прокомментировала главный специалист комитета по ГО и ЧС администрации района Флюза Хасанова.

В текущем году оборудование пожарными извещателями мест проживания семей с детьми ведется в рамках Республиканской информационно-профилактической акции «Защитим детей от пожаров». Тендер, проводимый Госкомитетом республики по чрезвычайным ситуациям, выиграло ООО «Стоик» из Тюмени. В качестве субподрядчика выступает индивидуальный предприниматель из города Учалы Азат Муразымов, который начал работы с 4 декабря. Установке в населенных пунктах района подлежат 628 извещателей. В 2018 году запланирована установка еще 375 извещателей, сообщили в администрации муниципалитета.

Как отмечают специалисты, большинство возгораний происходит в ночное время, когда и взрослые, и дети крепко спят, не замечая возникшего задымления. Трагический опыт показывает, что погибают от угарного газа во сне. Пожарный извещатель издает громкий звук, реагируя на определенный уровень дыма, образующегося при горении веществ и материалов. Сигнал позволяет разбудить спящих жильцов, которые вовремя могут покинуть место пожара и спасти свои жизни.