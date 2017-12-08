О коррупции в системе госуправления и совершенстве в культуре, как спасти Бельский мост и поддать газу - неделя глазами СМИ Фото: Ольга Муртазина О коррупции в системе госуправления и совершенстве в культуре, как спасти Бельский мост и поддать газу - неделя глазами СМИ Фото: Ольга Муртазина

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

На транспортном форуме

6 декабря глава Башкортостана Рустэм Хамитов возглавил делегацию республики на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Глава региона выступил на пленарной дискуссии форума, сообщил «Башинформ». Рустэм Хамитов, в частности, заявил, что планируется развивать сеть газозаправочных станций в башкирском Зауралье. Сегодня их в республике 15. Подписано соглашение с «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа. На подходе соглашение о строительстве еще шести новых газозаправок, заявил Хамитов, отметив необходимость строительства АГНКС вдоль важных федеральных и международных трасс.

При этом объём транспорта, работающего на газе, нужно довести до 10%, чтобы улучшить экологическую обстановку, подчеркнул глава. Он рассказал, что в республике предусмотрена 20-процентная льгота по налогу на транспорт, работающий на газе. Планируется снижение этой ставки до 50%. До 2020 года из бюджета республики направят почти 2,5 млрд рублей на приобретение газобаллонных транспортных средств.

В рамках форума Рустэм Хамитов принял участие в совещании об итогах реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», которое провёл премьер Дмитрий Медведев.Также состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева и Рустэма Хамитова. Речь шла о проекте Восточного выезда из Уфы, который планируется начать в 2018 году, реализации инвестпроектов, проведении «Апимондии» в 2021 году.

Мост через Белую закроют?

В 2014 году специалисты признали, что мост через реку Белую, построенный в 1953 году, находится в предаварийном состоянии. О нынешнем состоянии моста рассказали на совещании в администрации Уфы. «Сегодня состояние моста таково, что мы вынуждены были ограничить движение... Есть только один выход — построить вставку между мостами, реконструировать старый мост и построить новый. Я обратился к руководству республики с просьбой поддержать. Если ситуация не изменится, то мы будем вынуждены закрыть Бельский мост», — заявили телеканалу «Вся Уфа» в мэрии. Цена вопроса — 6,2 млрд рублей. Добавим, что теперь за архитектурный облик города будет отвечать Олег Байдин, он назначен главным архитектором Уфы.

О совершенстве в культуре

5 декабря в Башкирском театре оперы и балета глава региона Рустэм Хамитов провёл совещание по культуре. Он отметил, что «республика входит в десятку самых театральных регионов страны». Одним из ключевых вопросов отрасли является подготовка кадров. В числе необходимых мер — создание новых учебных площадок, внедрение обучающих программ в онлайн-формате, использование современных информтехнологий.

За последние три года на развитие культуры из бюджета республики направлено почти 20 млрд рублей. «1 декабря мной подписан Указ о повышении уровня заработной платы 240 тысяч работников бюджетной сферы, в том числе учреждений культуры», — сказал Рустэм Хамитов. Среднемесячная зарплата педагогов школ искусств увеличилась за пять лет на 43% и составила 26 тысяч рублей. 101 детская школа искусств республики получила субсидии на 107 млн рублей. Приобретено 460 музыкальных инструментов.

В рамках совещания Рустэм Хамитов посетил Средний специальный музыкальный колледж. «Хотелось бы, чтобы было больше ребят, приобщённых к музыке, культуре», — сказал он на встрече. Глава Башкортостана вручил госнаграды лучшим преподавателям за вклад в творческое развитие юных талантов, сообщает «Башинформ».

У чиновников изъяли «добро» на 39 млн рублей

В Башкирии с начала года у трех госслужащих изъяли в собственность государства имущества на 39 млн рублей, в том числе пять элитных квартир, три дома, автомобиль. Выяснилось, что расходы должностных лиц существенно превышают доходы. Об этом РБК-Уфа рассказал сотрудник Прокуратуры РБ. Крупнейшее из этих дел — замначальника отдела УБЭП МВД по РБ, майора полиции Ильнура Юсупова. С 2013 по 2015 год совместно с супругой он купил три квартиры, жилой дом, три земельных участка, машины Toyota Highlander и Lexus, построил коттедж в 200 кв. м, незаконно оформил на семью 37 га земли. Второй случай — в отношении сотрудницы налоговой службы Гульнары Рожковой. Она приобрела четыре элитные квартиры в Уфе на 18 млн рублей и Lexus за 2 млн рублей. На ее счетах хранилось около 3 млн рублей и 2,8 тысячи долларов США. Третье дело — в отношении бывшего судебного пристава в Аургазинском районе республики, который приобрел два дома и автомобиль.

О коррупции в системе госуправления и объединении республик

7 декабря в Уфу с рабочим визитом прибыл полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич. Вместе с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым они приняли участие в работе заседания Ассоциации законодателей Поволжья. На совещании обсуждались вопросы нормативно-правового регулирования государственной антикоррупционной политики в регионах, узнал «Башинформ». Полпред подчеркнул, что сегодня одним из приоритетов работы Ассоциации являются вопросы противодействия коррупции в системе госуправления. Также на совещании говорили о предстоящих выборах президента и сохранении порядка во время избирательного процесса.

Выступая на заседании, Рустэм Хамитов отметил, что Башкортостан продолжит привлекать НКО в сферу соцобслуживания населения. В рамках рабочей поездки полпред и глава региона ознакомились с деятельностью ОАО «Фармстандарт-Уфавита» и посетили уфимскую гимназию №16, где обсудили вопросы изучения государственных и родных языков. Ранее Бабич отметил позитивный опыт республики по сохранению и развитию госязыков.

4 декабря Михаил Бабич прокомментировал слухи о возможном объединении Башкортостана и Татарстана. «Вопрос объединения этих субъектов на повестке дня не стоит и в обозримой перспективе стоять не будет... Когда речь идёт про два крупных мощных региона, в этом никакого смысла нет», — цитирует полпреда телеканал БСТ.

Террористы пытались нанять подростка для самоподрыва

Управление ФСБ по Башкирии сообщило подробности о банде террористов из Уфы, планировавших взорвать автобус. Ранее приговор им вынес Приволжский военный суд. Участников преступной группы задержали в апреле 2016 года, сейчас они осуждены на сроки от 10 до 16 лет лишения свободы. Азамат Ишбаев намеревался совершить теракт в Уфе, чтобы доказать свою приверженность к террористической организации «ИГ» (запрещена в РФ). Он мастерил взрывное устройство на даче и безуспешно пытался склонить несовершеннолетнего знакомого совершить самоподрыв в людном месте. Сообщница террориста, 63-летняя жительница Авдона Асма Шарипова, финансировала его деятельность и координировала его общение с жителем Самары Зокиржоном Парпиевым. Он проводил инструктаж Ишбаева по изготовлению взрывного устройства и снабдил его поддельными документами для выезда в Сирию после предполагаемого теракта, выяснили в РБК-Уфа.

Генсек в Уфе

На этой неделе Уфу с инспекционным визитом прибыл генеральный секретарь Комитета Международных детских игр Ричард Смит, сообщила газета «Вечерняя Уфа». Ричард Смит объехал объекты, которые предполагается задействовать во время 53-х летних МДИ-2019 в Уфе. В Сипайлово он осмотрел спортобъекты в парке «Кашкадан» — здесь пройдут состязания по пляжному волейболу и баскетболу 3х3. Затем отправился в спорткомплекс «Заозерный», который примет борцов греко-римского стиля. Жить участники Игр будут в санаториях «Зеленая роща», «Радуга» и «Салют».

Лишний хлеб

Регион собрал почти 4 млн тонн хлеба, но радости от этого нет, констатируют эксперты в газете «Республика Башкортостан». Около 1,5 млн т зерна нынешнего урожая остается невостребованным. Его продажа позволила бы аграриям запастись средствами под будущий сев. Недавно Минсельхоз РФ «поручил» ряду компаний закупать зерно в Сибири. В отношении нашего региона никаких решений федеральных властей нет. По мнению экспертов, если бы государство помогло реализовать 500 тыс. т зерна, это сильно помогло бы местным аграриям.

Богатый депутат в федеральном розыске

Один из самых богатых строителей Уфы, депутат горсовета Андрей Носков объявлен в федеральный розыск, об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». Следствие будет настаивать на его аресте. Носков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Компания Носкова причинила ущерб администрации Уфы на 117 млн рублей и ответственна за снос дома купца Кочкина в центре Уфы, говорится в материале.

Новый сосудистый центр...

Новый региональный сосудистый центр открылся на базе уфимской больницы №21. Первым ввели в эксплуатацию отделение реанимации. Здесь пациентам в сжатые сроки проведут диагностику на высокотехнологичном оборудовании, затем — в рентгенохирургическую операционную. Это позволит соблюсти правило «золотого часа» и спасти жизнь больным. А в ТК «Центральный» Уфы установили первый в республике автоматический наружный дефибриллятор для реанимирования при внезапной остановке сердца. В дальнейшем такие аппараты разместят и в других местах, написала «Молодежная газета».

...И новое ведомство

8 декабря указом главы Башкортостана образован Госкомитет республики по внешнеэкономическим связям. Его председателем назначен Руслан Мирсаяпов, ранее являвшийся министром РБ, сообщает «Башинформ».