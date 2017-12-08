В Башкирии в этом году родилось 389 двоен и три тройни Фото: Олег Яровиков В Башкирии в этом году родилось 389 двоен и три тройни Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По данным регионального Фонда социального страхования, за десять месяцев 2017 года в Башкортостане у матерей, получивших родовые сертификаты, родилось 389 двоен и три тройни. Всего в республике появились на свет 38 803 малыша. Девочек традиционно родилось меньше, их 18 638, а мальчиков — 20 165, подсчитали в ФСС по РБ.

В пресс-службе Фонда отмечают, что основная тенденция последних лет — увеличение числа рождаемости вторых детей в семье. За указанный период текущего года в республике 15 800 детишек родились в семье вторыми по счету.

6209 малышей — третьими, а 2121- четвертыми и последующими в семье.

За 11 месяцев 2017 года медицинским организациям в рамках программы «Родовый сертификат» региональным отделением Фонда по РБ перечислено более 458 млн рублей.