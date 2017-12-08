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В Башкирии прекратились поиски пропавшего в августе воспитанника детдома

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прекратились поиски пропавшего в августе воспитанника детдома Фото: МВД по РБ

В Башкирии прекратились поиски пропавшего в августе воспитанника детдома Фото: МВД по РБ

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшего без вести воспитанника бирского детдома Тимура Ильгамова. Сегодня с сайта МВД по РБ удалена ориентировка на подростка, размещенная там с августа этого года.

В пресс-службе регионального ведомства прокомментировали, что он найден живым и здоровым. Без подробностей.

Сотрудник детдома города Бирска подтвердил, что Ильгамов был возвращен в воспитательное учреждение. С подростком все в порядке, но где он всё это время был, также не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», подросток ушёл из детского оздоровительного лагеря «Соколёнок» 7 августа 2017 года.

Теги: поиск пропавших, МВД
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