В Башкирии прекратились поиски пропавшего в августе воспитанника детдома Фото: МВД по РБ В Башкирии прекратились поиски пропавшего в августе воспитанника детдома Фото: МВД по РБ

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшего без вести воспитанника бирского детдома Тимура Ильгамова. Сегодня с сайта МВД по РБ удалена ориентировка на подростка, размещенная там с августа этого года.

В пресс-службе регионального ведомства прокомментировали, что он найден живым и здоровым. Без подробностей.

Сотрудник детдома города Бирска подтвердил, что Ильгамов был возвращен в воспитательное учреждение. С подростком все в порядке, но где он всё это время был, также не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», подросток ушёл из детского оздоровительного лагеря «Соколёнок» 7 августа 2017 года.