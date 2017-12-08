В Башкирии девятиклассники пройдут апробацию итогового собеседования по русскому языку: когда и как это будет? Фото: Андрей Старостин В Башкирии девятиклассники пройдут апробацию итогового собеседования по русскому языку: когда и как это будет? Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Апробация итогового собеседования по русскому языку среди девятиклассников всех субъектов РФ, в том числе Башкортостана, пройдет в апреле 2018 года. Собеседование будет проводиться 13 и 16 апреля в своих школах, оцениваться оно будет по системе «зачет» или «незачет».

Этот вид тестирования направлен на проверку навыков спонтанной речи — на подготовку участнику будет даваться около минуты, само собеседование займет около 15 минут.

Модель итогового собеседования по русскому языку включает следующие типы заданий: чтение текста вслух; пересказ текста с привлечением дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из выбранных тем; диалог с экзаменатором-собеседником. Все тексты для чтения — о выдающихся людях России.

Оценка выполнения заданий будет осуществляться экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка.

Планируется, что итоговое собеседование в дальнейшем станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации. Результаты апрельской апробации не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году.

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся девятых классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора по РБ.