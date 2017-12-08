Выброс рутения в атмосферу на Южном Урале связали со сгоревшим спутником Фото: Олег Яровиков Выброс рутения в атмосферу на Южном Урале связали со сгоревшим спутником Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Комиссия, изучавшая вопрос выброса рутения-106 на Южном Урале, сообщила о том, что причиной загрязнения мог быть сгоревший в атмосфере спутник, на борту которого находился источник этого изотопа с высокой суммарной активностью. Об этом сообщает РБК.

Ранее экологи озвучили версию, что причиной выброса стала авария на предприятии «Маяк», входящем в «Росатом».

В Росгидромете лишь пояснили, что наиболее сильные выбросы были зафиксированы на Южном Урале. Затем загрязнение начало распространяться на запад из-за циклона. Через несколько дней после выброса на Урале более сильный фон был зафиксирован в Румынии.

«Учитывая, что эти территории [Южный Урал и Восточная Европа] находятся на удалении более двух с половиной тысяч километров, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов», — говорится в выводе комиссии.

В материалах также рассказывается, что ни один из 250 сотрудников «Маяка», прошедших контроль на спектрометре излучения человека, не был подвержен воздействию рутения-106.

В пресс-службе «Роскосмоса» не стали комментировать сообщение межведомственной комиссии о том, что рутений-106 мог попасть в небо со сгоревшего в атмосфере спутника.

В состав комиссии вошли директор службы генерального инспектора «Росатома» Владимир Болтунов и другие представители госкорпорации, замдиректора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Рафаэль Арутюнян, замначальника управления надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Федерального медико-биологического агентства Надежда Поцяпун.

Рутений-106 — это продукт деления, содержащийся в отработанном ядерном топливе, его период полураспада составляет чуть более года (373,59 дня).