В Башкирии родители, которые не могут посещать ребенка в детдоме, зачитывают для малышей сказки Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии родители, которые не могут посещать ребенка в детдоме, зачитывают для малышей сказки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии родители, которые не могут посещать ребенка в детдоме, зачитывают для малышей сказки. Социальная акция проходит в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок».

35 воспитанников Серафимовского интерната для умственно отсталых детей в Башкирии не посещались родителями в течение двух-трех и даже пяти лет. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка РБ, региональный координатор партийного проекта «России важен каждый ребенок» Милана Скоробогатова на конференции Регионального отделения «Единой России».

По ее словам, эти факты стали известны по итогам инспекционных выездов в муниципальные районы республики в рамках проекта. С данными родителями проведена беседа, после которой 13 из них стали посещать своих детей в приюте. Некоторым семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предоставлена помощь в виде оплаты проезда или предоставления транспорта. Остальные 12 родителей сменили место жительства или не имеют возможности навещать ребят. Для них общественные помощники партийного проекта «России важен каждый ребенок» придумали акцию — мамы и папы записывают сказку, которую ребенок в приюте слушает перед сном. Также практикуется общение по телефону и видеосвязи. С этими родителями достигнута договоренность, что они обязательно будут посещать своего ребенка минимум три раза в год — на день его рождения, 1 сентября и в Новый год.

Благодаря деятельности в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» родители умственно отсталых детей, воспитывающихся в приюте, стали больше с ними общаться, а одна семья из Стерлитамака планирует забрать ребенка обратно в семью, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Наша задача — помочь родителям построить индивидуальную траекторию, чтобы они постарались и создали условия для того, чтобы вернуть ребенка в семью. Если же такой возможности нет, то ребенок будет жить в интернате, но родители должны принимать активное участие в его жизни», — подчеркнула Милана Скоробогатова.