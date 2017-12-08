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8 декабря Пятница

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На уходящей неделе зима полностью вступит в свои права - Башгидромет

ОБЩЕСТВО

На уходящей неделе зима полностью вступит в свои права - Башгидромет Фото: автор

На уходящей неделе зима полностью вступит в свои права - Башгидромет Фото: автор

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На уходящей неделе зима полностью вступит в свои права. Об этом сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, в начале недели с выпадением сильного снега по северу республики толщина снежного покрова увеличилась на 8-13 сантиметров. 7 декабря в области атмосферного фронта в большинстве районов отмечался умеренный снег. Снежный покров установился и в южных районах Башкортостана. 8 декабря наблюдается снежный покров высотой 2-8 см, в северных районах его высота достигает 9-20 см.

Отмечается, что на большей части региона снежный покров установился на месяц позже обычных сроков.

В выходные дни и в начале следующей недели по Башкирии ожидаются умеренные морозы: ночью до -11,-16 градусов, при прояснениях местами температура воздуха будет понижаться до -18,-23, днем -8,-14. В выходные дни, 9 и 10 декабря, по востоку республики прогнозируются снег и метель различной интенсивности.

Теги: Башгидромет
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