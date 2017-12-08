МЧС по Башкирии предупреждает о снежных заносах на трассах и сильном ветре Фото: автор МЧС по Башкирии предупреждает о снежных заносах на трассах и сильном ветре Фото: автор

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 9 декабря по региону в восточной половине местами ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра будут доходить до 17 м/с. На автодорогах прогнозируется ухудшение видимости в явлениях — 500 метров и менее. Температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, днем -6,-11. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ухудшением погодных условий водителям МЧС рекомендует по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Неопытным водителям нужно воздержаться от поездок за рулем машины. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, а также подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — пояснили в ведомстве.