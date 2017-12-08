В 2018 году планируется провести конкурс ПФО на лучший урок и сочинение по родному языку Фото: официальный сайт Полпреда Президента РФ в ПФО В 2018 году планируется провести конкурс ПФО на лучший урок и сочинение по родному языку Фото: официальный сайт Полпреда Президента РФ в ПФО

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова на заседании Общественного совета ПФО в Ульяновске предложила провести конкурсы по родному языку. Инициативу поддержал Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

«Мы, не дожидаясь государственных решений, на уровне округа способны это сделать. Попробуем в следующем году провести конкурс для педагогов на лучший урок по родному языку, а для детей — на лучшее сочинение на родном языке. Мне кажется, это хороший стимул и показатель того, что это очень важно. И детям, и родителям, и учителям, которые хотят этим заниматься, должны быть созданы все необходимые условия», — сказал Михаил Бабич в ходе рабочей поездки в Башкирию.

Также полпред главы государства в ПФО заверил педагогов и родителей в том, что сегодня необходимо создать интересные программы по изучению государственных и родных языков республик.

«Если удастся создать интересные программы, которые будут полезными, информативными, которые действительно будут давать знания, то количество желающих изучать родные языки будет значительно больше. У нас таких программ, утвержденных установленным порядком, к сожалению, нет. Сейчас стоит такая задача, и Министерство образования и науки направило в регионы свои указания. В ближайшее время такие программы должны появиться, должны появиться учебники по тем программам, по которым можно и интересно будет учиться. Кстати, эти учебники важны и для самих педагогов, потому что нам очень важно поднять и их компетенцию в этом вопросе», — сказал Михаил Бабич.

Михаил Бабич затронул также вопрос кадров. Он пообещал оказать помощь учителям, которые освободятся из-за сниженной нагрузки по родным языкам.

«Если пойдет перераспределение часов в пользу других предметов, а такие моменты есть, мы не должны ни одного учителя потерять. Мы должны создать все условия для того, чтобы каждый, кто хочет продолжать заниматься образовательной деятельностью, получил дополнительную педагогическую специальность, переобучился за государственный счет, получил соответствующую квалификацию. Нужно сделать всё, чтобы ни один человек в этом плане ни в коем случае не пострадал, и, самое главное, не потерял профессию, если человек хочет этим заниматься», — отметил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО.