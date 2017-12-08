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8 декабря Пятница

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К чему приводит желание водителей «согреть» автомобили телогрейкой или одеялом?

ОБЩЕСТВО

К чему приводит желание водителей «согреть» автомобили телогрейкой или одеялом?

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

К чему приводит желание водителей «согреть» автомобили телогрейкой или одеялом?

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

С наступлением холодов количество пожаров на транспортных средствах возрастает. Этому есть ряд причин, носящих сезонный характер. Наиболее характерной причиной пожара для зимнего периода на автомобилях является воспламенение различных укрывных материалов, которыми «добросовестные» водители пытаются утеплить двигательный отсек.

«В зимнее время очень часто пожары в автомобилях возникают по причине того, что водитель пытается любыми путями его утеплить. При этом он использует подручные средства — телогрейки, фуфайки или шерстяное одеяло. Всё это приводит к печальным последствиям, так как все перечисленные материалы являются горючими и легко воспламеняются при контакте с нагретыми поверхностями в моторном отсеке», — прокомментировал начальник сектора судебных экспертиз Испытательной пожарной лаборатории по РБ Петр Ильин.

При проведении пожарно-технических экспертиз сотрудники лаборатории регулярно фиксируют подобные причины пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по РБ.

«Греть» автомобиль таким способом или нет, вывод делать каждому свой. Фотографии МЧС — свидетельство того, к чему может привести подобная ситуация.

Теги: МЧС, пожар, транспорт, профилактика
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