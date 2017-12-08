Михаил Бабич в Уфе рассказал, сколько часов в неделю школьники Башкирии могут изучать родной язык Фото: официальный сайт Полпреда Президента РФ в ПФО Михаил Бабич в Уфе рассказал, сколько часов в неделю школьники Башкирии могут изучать родной язык Фото: официальный сайт Полпреда Президента РФ в ПФО

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич в ходе своей рабочей поездки в Башкирию заявил, что накануне были подписаны методические рекомендации и направлены во все регионы страны, где говорится об учебных планах по изучению и преподаванию государственных и родных языков, куда входит и башкирский язык.

«С согласия родителей в вариативной части программы (это часть программы, которая формируется участниками образовательных отношений) до двух часов в неделю есть право и возможность изучать государственный язык республики. Это сейчас методологический документ, который является основой для применения во всех общеобразовательных учреждениях. И мы считаем, что с точки зрения нормативного регулирования эта задача решена. Теперь вопрос заключается в том, как мы с вами практически эту задачу сможем реализовать», — сказал в четверг на круглом столе в уфимской гимназии №16 Михаил Бабич.

Полпред отметил целенаправленную работу республиканских властей в этом вопросе, назвав верным решение главы региона Рустэма Хамитова о подписании Указа о мерах по развитию государственного и родных языков республики, финансированию этой программы, созданию специального фонда по развитию башкирского языка, выделению грантов.