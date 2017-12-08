В Уфе судебные приставы арестовали коллекцию из 200 автомобилей Фото: ИА «Башинформ» В Уфе судебные приставы арестовали коллекцию из 200 автомобилей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе судебные приставы арестовали коллекцию из 200 автомобилей должника по алиментам. 39-летний уфимец, вместо того чтобы заботиться о своем несовершеннолетнем ребенке, предпочитал играть в игрушки. При этом мужчина нигде официально не работал, долгое время скрывался от судебных приставов. В результате накопился долг порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе кропотливой работы судебному приставу удалось выяснить, где проживает «неуловимый» должник. В рамках исполнительного производства, несмотря на сопротивление неплательщика, в счет погашения задолженности приставы арестовали бытовую технику и коллекцию игрушечных автомобилей должника в количестве 200 штук. Первоначальная стоимость арестованного имущества составила 80 тысяч рублей.

«Если должник в установленный законом десятидневный срок погасит имеющуюся задолженность перед взыскателем, арест будет снят. В противном случае в соответствии с действующим законодательством арестованное имущество будет передано для дальнейшей реализации в установленном порядке», — уточнили в Службе судебных приставов.