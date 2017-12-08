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8 декабря Пятница

Уфа   °

Госавтоинспекция Башкирии объявила о массовых проверках водителей

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии объявила о массовых проверках водителей Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии объявила о массовых проверках водителей Фото: автор

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана 8 декабря объявила о проведении традиционных «пятничных» рейдов. Эти мероприятия проводятся в целях реагирования на повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД будут дежурить на наиболее аварийно-опасных участках автомобильных дорог.

«Соблюдение правил дорожного движения, неторопливый стиль вождения, заблаговременное снижение скорости перед пешеходными переходами, соблюдение скоростного режима и дистанции помогут автолюбителям избежать неприятностей и благополучно добраться до места проведения предстоящих выходных», — добавили в ГИБДД.

Как сообщало агентство «Башинформ», из-за погодных явлений водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на следующих участках автодорог:

— Москва – Уфа: вблизи Подымаловской развязки, населенных пунктов Шарипово и Исаметово;

— Уфа — Самара: около села Кандры, Жуковской развязки, перекрестка на сёла Бишкураево и Буздяк;

— Уфа — Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, сёл Толбазы и Зирган;

— Уфа — Челябинск: рядом с перекрестком Зинино — Жилино и селом Алаторка.

Теги: ГИБДД, профилактика
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