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8 декабря Пятница

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В Госкомжилстройнадзоре Башкирии состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики

ОБЩЕСТВО

В Госкомжилстройнадзоре Башкирии состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики Фото: Олег Яровиков

В Госкомжилстройнадзоре Башкирии состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Госкомитете Башкортостана по жилищному и строительному надзору 15 декабря пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики.

В обсуждениях примут участие члены Общественного совета при Госкомитете, представители Общественной палаты Башкортостана, руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, заказчиков, застройщиков, подрядчиков по объектам нового строительства, бизнес-сообщества, а также инициативные граждане, председатели и члены советов многоквартирных домов.

«15 декабря планируется обсудить результаты проведенных Госкомитетом проверок, подробно рассмотреть типовые и массовые нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований. До сведения присутствующих будет также доведена информация о применении ведомством по результатам проверок мер административной ответственности и рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением жилищного надзора и лицензионного контроля, государственного строительного и дорожного надзора», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Олеся Титух.

Теги: публичные обсуждения, жилищный и строительный надзор
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