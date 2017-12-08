В Башкирии определили сильнейших молодых политиков в области публичных выступлений Фото: пресс-служба Лиги молодежной политики РБ





В Башкирии определили сильнейших молодых политиков в области публичных выступлений Фото: пресс-служба Лиги молодежной политики РБ

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Уфе, во Дворце молодежи Башкирского государственного аграрного университета, состоялся «Фестиваль двух турниров». В рамках VI Республиканского турнира по парламентским дебатам и II Республиканского турнира по управленческим поединкам стали известны имена сильнейших молодых представителей региона в области публичных выступлений.

В этом году фестиваль по традиции выступил региональным отборочным этапом Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов, объединив 16 команд ведущих вузов республики и 16 участников турнира по управленческим поединкам.

Организаторы мероприятия — Региональная общественная организация развития молодежных инициатив «Лига молодежной политики» Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Башкирский государственный аграрный университет, Молодежная общественная палата при Государственном Собрании — Курултае РБ, профсоюзная организация студентов и аспирантов Башкирского ГАУ и Социальная лаборатория ThinkUP.Social.

«Сегодня для молодежи существует огромное количество возможностей себя реализовать. На фестивале каждый может почувствовать себя молодым политиком, оратором вне зависимости от специальности и места учебы. Это событие дает возможность проявить себя, отточить свои навыки», — обратилась к участникам фестиваля представитель Федерального агентства по делам молодежи, программный директор международного форума «Арктика» Анна Аперян.

Уровень подготовки участников этого года оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, медиа-среды и научно-экспертного сообщества региона.

«Данный проект является актуальным для республики. Дискуссионные площадки проводятся в актуальном на сегодняшний день формате, что способствует пополнению новыми инициативами молодежного резерва региона и страны в целом», — поделился судья Конституционного суда РБ Фларит Муратшин.

В результате упорной борьбы победителем турнира стала команда Института права Башкирского государственного университета. Лучшим спикером был единогласно признан представитель команды Института права БашГУ Максим Вдовин. Второе место досталось участникам команды Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, третье место заняла команда Башкирского государственного аграрного университета.

Итоги турнира по управленческим поединкам таковы: первое место заняла Анна Косурина (Башкирский государственный университет), вторым стал Тимур Шакиров (Башкирский государственный аграрный университет), третье место досталось Александру Бородко (Башкирский институт социальных технологий).

«Данное мероприятие проходит шестой год подряд в Башкирском государственном аграрном университете, который поддерживает молодежные инициативы. Кроме того, с прошлого года «Фестиваль двух турниров» приобрел статус регионального отборочного этапа IQ-ПФО. В этом большую поддержку нам оказало Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан», — отметил в своем выступлении президент Лиги молодежной политики РБ Вито Сабиров.

Победители и призеры турнира получили подарки от партнеров, сообщили в пресс-службе Лиги молодежной политики РБ.