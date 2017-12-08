Башкирия в федеральных СМИ: «Роснефть» и «Башнефть» возмещают убытки, вежливые следователи и богатые полицейские Фото: Андрей Старостин Башкирия в федеральных СМИ: «Роснефть» и «Башнефть» возмещают убытки, вежливые следователи и богатые полицейские Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал «Коммерсанту», как надзорное ведомство противодействует коррупции. «Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 млрд руб... Добровольно погашенный ущерб составил более 11 млрд руб. Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму более 78 млрд руб.». Это без учета миллиардов полковника Захарченко. Прокурорами заявлены десятки исков об обращении в доход государства имущества, сообщил он изданию. «В Республике Башкортостан в ноябре суд удовлетворил иск прокурора об изъятии в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего сотрудника органов внутренних дел и его супруги, общая стоимость которого превысила 18 млн руб. …В течение 2013-2015 годов они приобрели три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили, а также построили коттедж площадью 200 кв. м. И все это притом, что официальный годовой доход семьи составлял около 1,5 млн руб. Пытаясь избежать контроля за расходами, этот сотрудник полиции умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения и впоследствии был уволен из органов в связи с утратой доверия», отметил Чайка.

Продолжается судебная эпопея с «Системой». INTERFAX.RU сообщает, что «"Башнефть" и "Роснефть" 7 декабря подали иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о возмещении убытков в размере 131,639 млрд рублей». Как поясняет НК, «Сумма иска соответствует сумме дивидендов, полученных ответчиками от АНК «Башнефть» с 2009 по 2014 год в свою пользу».

«Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков назвал новый иск «Роснефти» и «Башнефти» на 131 млрд рублей «акцией устрашения», об этом сообщает ТАСС. «АФК «Система» считает, что «Роснефть» за счет исков к корпорации пытается компенсировать свои затраты на покупку «Башнефти», заявил ТАСС официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

«В Кремле пока не знают о деталях нового иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», однако в любом случае вмешиваться не собираются, считая это вопросом судебного разбирательства, — заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — По его словам, президент РФ Владимир Путин остается сторонником мирового соглашения, однако решение принимать самим компаниям».

В любом случае теперь «походы за справедливостью» для граждан станут более приятными. Как выяснил ТАСС, «председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором потребовал от подчиненных неукоснительно выполнять приказ "О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета РФ к гражданам"». Он подчеркнул: «Следственные органы Следственного комитета нередко служат последней инстанцией, в которую граждане обращаются с целью добиться положительного решения важных социальных вопросов». «На совещании отчитались о работе с обращениями граждан руководители следственных управлений по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Башкирии», — говорится материале.

Также теперь станет проще сдать ГТО, так как «Вопрос электронной регистрации в единой системе ВФСК ГТО для граждан, испытывающих с этим затруднения, практически решен в Республике Башкортостан; теперь в 40 муниципальных районах региона зарегистрироваться на сайте gto.ru можно в МФЦ, сообщил «Р-Спорт» исполнительный директор Военно-спортивного фонда Башкортостана, руководитель регионального оператора ГТО Виктор Макин». «Это очень удобно: человек уже пришел за какой-то услугой, и попутно ему готовы помочь зарегистрироваться в единой системе ГТО, что необходимо для официального выполнения нормативов», — рассказал агентству Макин.

По информации ТАСС, «строительство Восточного выезда из Уфы планируется начать в 2018 году, в том случае, если будет найдена схема финансирования этого проекта, сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в рамках международного форума "Транспорт России"». «Надеюсь, схема финансирования этого на самом деле дорогого объекта — более 30 млрд руб. — будет найдена, и мы сможем приступить к реализации этого проекта в 2018 году», — цитирует ТАСС слова Хамитова.

При этом «Российская газета» узнала, что «решение о финансировании из федеральной казны строительства восточного обхода Уфы ожидается до конца 2017 года. Это будет еще один проект, который власти намерены частично оплатить за счет средств, собранных в рамках системы "Платон"», отмечается в газете.

ИА REGNUM обеспокоено тем, что «В Башкирии взрыв петарды может лишить зрения девятилетнего мальчика. Инцидент произошёл в селе Аскино... Школьник получил тяжёлую травму обоих глаз». Родители школьника запускали петарды у дома. Одна из них взорвалась прямо в руках у мальчика. «Ребенок получил тяжелую травму глаз, был госпитализирован в местную больницу, а затем переведен в специализированное лечебное учреждение в Уфу».

Однако и в городе детей подстерегает опасность.Как сообщает INTERFAX.RU, «двое детей получили травмы в результате падения футбольных ворот в спорткомплексе в Уфе». Мальчики четырех и пяти лет пострадали во время занятий по спортивной акробатике в СОК БГПУ им. Акмуллы. Дети госпитализированы с травмами головы, прокуратура проводит проверку.

О другом вопиющем случае в Уфе рассказала «Комсомольская правда». Бригада скорой помощи прибыла на вызов к 52-летнему мужчине. Однако на входе в квартиру медикам помешал пьяный сосед умирающего мужчины. «Он не пускал медиков в квартиру…, шумел и размахивал руками, — рассказал «Комсомолке» собственный источник. — Когда медики пробились к пациенту, оказалось, что тот уже в состоянии клинической смерти». Пациент скончался. Все обстоятельства выясняют правоохранители. Об этом трагическом случае рассказали «Пятый канал», НТВ, РЕН ТВ. Этот канал дополнил картину происшествий в Башкирии, показав видео пожара, унесшего жизни 1000 поросят.

«Известия» продолжили тему скорой помощи. «Башкирский независимый профсоюз «Действие» опубликовал открытое письмо в адрес Республиканской станции скорой медпомощи (РССМП). Поводом для этого стал комментарий о деятельности реанимационных бригад в Уфе». «По данным профсоюза, в столице региона постоянно функционируют лишь одна-две бригады. …Команды не укомплектованы вторым медиком, что является нарушением... Эти и другие претензии они опубликовали в интернете и разослали в СМИ, рассчитывая получить официальный ответ от руководства РССМП».