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8 декабря Пятница

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ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о гололедице и опасных участках автодорог

ОБЩЕСТВО

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о гололедице и опасных участках автодорог Фото: автор

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о гололедице и опасных участках автодорог Фото: автор

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По информации Госавтоинспекции по Башкортостану, из-за выпадения осадков и метели на федеральных и республиканских трассах наблюдается ухудшение видимости и образование наледи. Пресс-служба ведомства призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными в сложных дорожных условиях.

«На скользкой дороге избегайте резких маневров, торможения, без необходимости не меняйте полосы для движения, выполняйте обгон только в разрешенных местах. Важно соблюдать и увеличивать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, особенно при движении в потоке», — дали советы в ГИБДД.

Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на следующих участках автодорог:

— Москва – Уфа: вблизи Подымаловской развязки, деревни Шарипово и села Исамет.

— Уфа — Самара: около поселка Кандры, Жуковской развязки, перекрестка на сёла Бишкураево и Буздяк.

— Уфа — Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, сёл Толбазы и Зирган.

— Уфа — Челябинск: рядом с перекрестком Зинино — Жилино и поселком Алаторка.

Теги: ГИБДД, предупреждение
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