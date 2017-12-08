В Уфе обновленный Региональный сосудистый центр готовится принять первых пациентов Фото: Минздрав РБ



В Уфе обновленный Региональный сосудистый центр готовится принять первых пациентов Фото: Минздрав РБ

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе после капитального ремонта введен в эксплуатацию трехэтажный корпус Республиканского сосудистого центра №2, расположенный на базе Городской клинической больницы №21. Одним из первых условия обновленного медучреждения оценил министр здравоохранения Башкортостана Анвар Бакиров. Он побывал на третьем этаже корпуса – в отделение реанимации. В настоящее время там установлены функциональные кровати, УЗИ, ЭКГ, наркозно-дыхательная аппаратура.

Второй этап ввода в эксплуатацию корпуса (1 и 2 этажи) состоится после монтажа оборудования. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по закупки компьютерного томографа и ангиографа.

Планируется, что на первом этаже Центра будут расположены кабинеты врачебного приема, административные залы, помещение оказания экстренной помощи. На втором – операционный блок с техническими, подготовительными и предоперационными помещениями. На третьем – залы интенсивной терапии, палатное отделение восстановительного лечения и другие.

Отделение сосудистого центра оснащено системой подачи лечебного газоснабжения, обеспечивающей операционный блок кислородом, закисью азота, сжатым воздухом, вакуумом. В рентген-операционных, подготовительных и залах интенсивной терапии установлены устройства для удаления отработанного наркотического газа от наркозно-дыхательных аппаратов. Также в зале и палате реанимации в системе вентиляции появилась трехступенчатая система очистки приточного воздуха.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, общая сумма финансирования капитального ремонта здания РСЦ №2 площадью более двух тысяч квадратных метров превысила 102 млн рублей.

Первый сосудистый центр в ГКБ №21 функционирует с 2011 года. Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь больным с сосудистыми заболеваниями, поступающим из прикрепленных районов и из лечебных учреждений города. Также здесь проходит реабилитация больных после перенесенных острого коронарного синдрома и острого нарушения мозгового кровообращения. После открытия Центра и внедрения эндоваскулярных методов диагностики и лечения летальность от острого инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения по больнице снизилась в три раза.

С введением в строй Регионального сосудистого центра №2 разделится поток пациентов с острой коронарной патологией, которым в максимально сжатые сроки будут проведены диагностические исследования на высокотехнологичном оборудовании, затем напрямую — в рентгенохирургическую операционную. Это позволит соблюсти правило «золотого часа» и принцип «терапевтического окна», а также увеличит шансы пациента на благоприятный жизненный и трудовой прогноз, предотвратит инвалидизацию, планируют медики.

Таким образом, функционирование РСЦ №2 сформирует «замкнутый логический цикл» при оказании медицинской помощи населению при сосудистых заболеваниях: от диагностики до реабилитации и диспансерного наблюдения.