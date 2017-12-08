В столице Башкирии -4 градуса. Облачно
В столице Башкирии -4 градуса. Облачно Фото: Олег Яровиков
В столице Башкирии -4 градуса. Облачно Фото: Олег Яровиков
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Утром 8 декабря в столице Башкортостана наблюдается облачная погода. Температура воздуха -4 градуса.
По данным Башгидрометцентра, сегодня днем в республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного, слабая метель. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер южный с переходом на северный 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.
В течении дня столбики термометров покажут -1,-6, ночью возможно похолодание до -13.