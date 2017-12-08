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8 декабря Пятница

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В столице Башкирии -4 градуса. Облачно

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -4 градуса. Облачно Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии -4 градуса. Облачно Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Утром 8 декабря в столице Башкортостана наблюдается облачная погода. Температура воздуха -4 градуса.

По данным Башгидрометцентра, сегодня днем в республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного, слабая метель. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер южный с переходом на северный 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.

В течении дня столбики термометров покажут -1,-6, ночью возможно похолодание до -13.

Теги: погода
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